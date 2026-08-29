90 000 евро без касови бележки: Данъчните разкриха нарушение на Миконос

Данъчните власти в Гърция засилиха целенасочените проверки на Миконос, като установиха, че павилион в Ано Мера не е издавал касови бележки за продажби на стойност 90 000 евро за четири месеца, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Инспекторите са проверили цифровите записи на бизнеса в данъчната платформа myDATA с дневник, воден от собственика му, разкривайки нарушенията. Бизнесът е глобен с над 5000 евро и е наредено да бъде затворен за два дни.

При отделна проверка в известен ресторант-кафе-бар на Миконос инспекторите са установили допълнителни нарушения при издаването на касови бележки, което е довело до глоби и двудневно затваряне.

Инспекциите са фокусирани върху райони с интензивен туристически трафик.