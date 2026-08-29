ПБ: Премиерът не разбра какво се случва в Струмяни

Депутатът от “Прогресивна България” Иван Ангелов обясни ситуацията в Струмяни, довела до ареста а Гергана Петрова. По думите на зам.-председателя на парламента премиерът Румен Радев изобщо не е разбрал какво се случва, защото е бил на друго място.

Пред БНТ Ангелов добави, че подобна ситуация безспорно буди тревога.

“Но това, което искам ясно да заявя тук е, че информацията, която имам получих директно от депутати от "Прогресивна България", които бяха на място и ме информираха, че от първия момент, от стъпването, от първата секунда на премиера Радев до последната, той е бил сред хората. Той е бил сред хората, там са били хора от местни гости, имало е най-обикновени хора пострадали, деца, млади, възрастни, чистачката. Хора, които са преживели бедствия. Всички, които по един или друг начин са чувствали необходимост да бъдат в този момент на това място. И искам да ви кажа, че премиерът по никакъв начин не е дал каквито и да било сигнали за дистанциране от тези хора, напротив. Той е бил до тях през цялото време”, обясни Ангелов.

Новият политически сезон

Депутатът от ПБ определи новия политически сезон като изключително динамичен, много напрегнат, с много интензивна работа. Ангелов защити идеите на здравния министър Катя Ивкова за реформи в сектора, заради спора, който се породи след оставката на главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Депутатът определи здравният министър като “изключително решителна, готова, амбициозна да проведе реформи докрай”.

Ангелов допълни още, че амбицията на Ивкова е до края на мандата Националната детска болница да бъде факт.

Зам.-председателят на парламента отново апелира за наднационален подход към избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и определи като изключително големи определи очакванията към новия главен прокурор:

Президентските избори

Ангелов обяви, че настоящият президент Илияна Йотова е достоен кандидат за поста и е нейно права само да определи своя вицепрезидент.

"В лицето на госпожа Илияна Йотова имаме един истински достоен кандидат с изключителни професионални знания и умения, доказал през годините своя професионализъм и смятам, че всеки един български гражданин може да се гордее с такъв кандидат. По отношение на вицепрезидента смятам, че това е нейно право и тя сама трябва да определи кой ще бъде кандидата за вицепрезидент и начинът по който това да се случи, разбира се. Тоест Вие няма да настоявате за партии на кандидатура до нея? Смятам, че това е нейно право. Ако тя прецени, може да води такива разговори”, каза още Ангелов.

Зам.-председателят на НС коментира още, че борбата с олигархичния модел вече е факт.

"Първата стъпка е направена. Лицата, които диктуваха не само дневния ред, а казваха и на правителството какво да прави или какво да не прави, вече не го правят. С други думи, тази стъпка е направена. Политическият акт е направен. Следващата стъпка, която предстои, която вече започна да се реализира, е именно ограничаването на достъпа до представителите на този политико-олигархичен модел до публичния ресурс и до държавните институции”, каза още Ангелов.