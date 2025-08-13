IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВР с подробности за самолета, ескортиран от изтребители, който излетя от София

Мъжът, подал фалшивия сигнал, е задържан

13.08.2025 | 19:52 ч. Обновена: 13.08.2025 | 20:09 ч. 3
Снимка: БГНЕС

На 11 август 2025 г. на телефон 112 е получен сигнал от български гражданин за възможна заплаха на борда на самолет Боинг 737 на авиокомпания "Райънеър", изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" с 174 души на борда. Подателят е заявил, че чуждестранен гражданин възнамерява да извърши "лоши неща", съобщиха от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

След получаване на сигнала полицията незабавно уведомила Координационния център на летище "Васил Левски" - София, който информирал Ръководството на въздушното движение. В момента на обаждането самолетът вече се намирал над Сърбия, в района на Нови Сад, и е бил информиран началникът на смяна в сръбското РВД.

Бързата проверка установила, че лицето, подало сигнала, е 36-годишен български гражданин с психически нестабилно състояние. На борда пътували бившата му съпруга и двете му дъщери, но няма данни за чуждестранни граждани от рискови държави, както твърдял сигналът. Мъжът е установен, задържан и по случая е образувано досъдебно производство.

Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, като самолетът продължил полета си до Лондон.

Кризисният щаб на летище "Васил Левски" - София е въвел допълнителни мерки за сигурност, а през изминалото денонощие не са регистрирани инциденти на летището, свързани със сигурността.

Припомняме, че изтребители на германските ВВС са придружили самолета в германското въздушно пространство, след като Чехия не го е допуснала над нейна територия.

Районната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство срещу пловдивчанина, подал неверен сигнал за тревога по време на полет в пътнически самолет. В резултат на това бяха вдигнати изтребители, които ескортираха летателния апарат на "Райън еър".

Престъплението, по което се работи, е за подаване на неверен сигнал, към момента се извършват действия за установяване на подателя и причините за инцидента.

