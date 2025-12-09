Акция: Полицейски отряд “Кобра” в заложни къщи в София

Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин”, както и на още няколко места в София. Полицията проверява офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи, съобщава Нова тв.

Акцията е по съмнения за финансиране на случаите на вандализъм след протеста от 1 декември.

Комисар Любомир Николов, директор на СДВР, съобщи, че са направени проверки в 10 финансови къщи. В тях е имало 43 служители, 34 от служителите са криминално проявени.

“Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, клиенти на такива къщи, срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, да вършат действия. Моят анализ е, че тези финансови къщи, които сме селектирали, генерират една престъпност”, заяви комисар Николов.

“Работещите в тези къщи като събирачи на дългове често използват физическа сила, за да си съберат вземанията”, допълни директорът на СДВР.

Операцията, която тече още, е докладвана на вътрешния министър и на главния секретар на МВР.

Главен комисар Николов я определи като успешна. “Селектирахме лица, които считаме за организатори на групи за утрешния протест. Силно се надявам да сме ги възпрели, за да не достигнат до протеста”, каза Николов.

По време на безредиците след протеста бяха задържани 71 души, 14 бяха обвинени за хулиганство, а за 5-има прокуратурата поиска и получи “постоянно задържане под стража”.