Аферата “Хасърджиев”: Съдът остави в ареста тримата задържани

След почти 8-часово заседание Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, съобщава БНТ.

Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му.

Според прокуратурата, момчето е принуждавано да употребява и наркотици. Четвъртият от секс аферата беше освободен срещу подписка, но заради нарушаване на мярката от петък е арестуван.