Повдигнаха обвинение на шофьора, убил жена при Ахелой и избягал

14.08.2025 | 13:45 ч. Обновена: 14.08.2025 | 15:56 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа Х.Б., обвинен в причиняване по непредпазливост смъртта на жена и тежка телесна повреда на мъж, настъпили при произшествие на пътя. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на нейния съпруг. 

Инцидентът стана на 12 август през нощта на пътя Поморие – Несебър. Мъжът и жената са се придвижвали с мотопед, когато са ударени от автомобил. Водачът се издирваше. 

Държавното обвинение, въз основа събраните до този момент доказателства и закона, е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият, управлявайки автомобил в тъмната част на денонощието, е нарушил правила за движение по пътищата, допуснал е пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали пострадалите съпрузи, а след това е и избягал от местопроизшествието.  

Вече е отнета книжката на шофьора, предстои Окръжната прокуратура да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на задържания.

