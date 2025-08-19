IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата повдигна обвинение на 21-годишен за убийството в Първомай

Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре

19.08.2025 | 19:48 ч. Обновена: 19.08.2025 | 21:18 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишен младеж, за това, че на 18 август в Първомай, умишлено е умъртвил 44-годишна жена, съобщиха от държавното обвинение.

Той е бил задържан същия ден в София при съвместни действия на Областната дирекция на МВР-Пловдив, Главната дирекция "Национална полиция", под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  

Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре, се посочва в съобщението.

Преди ден беше съобщено, че е извършено убийство на жена в дома ѝ. Сигналът за това е бил подаден в ранните часове на тел. 112.

Първомай убийство
