Турската полиция конфискува диаманти и рубини за над 9 млн. евро

Скъпоценният товар бил с тегло 155 кг

27.08.2025 | 08:58 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:47 ч. 13
Турската полиция е заловила над 155 килограма скъпоценни камъни и накити, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., на обща стойност 9,4 милиона евро в рамките на специализирана операция срещу незаконната търговия, предаде ТРТ Хабер. 

Според официално съобщение на Истанбулската главна прокуратура операцията е проведена на 41 отделни адреса, като наред с конфискуваните скъпоценни камъни и бижута са задържани и 35 души, обвинени в „нелегален внос и търговия със скъпоценни камъни“ и „създаване на организирана престъпна група“. 

По информация на прокуратурата към момента продължава издирването на шестима от обвинените. /БТА

