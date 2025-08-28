IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха трима за атаката с фекалии в Димитровград

Директорът на Центъра за обществена подкрепа е била системно заплашвана

28.08.2025 | 11:00 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:08 ч. 19
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Трима мъже са задържани в Районното управление на Димитровград като съпричастни в хулигански действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Арестуваните като заподозрени са на възраст 34, 37 и 39 години и задържането им е във връзка със сигнал от изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова за нападение над нея вчера сутринта.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха вчера следобед, че в териториалното звено на структурата в Димитровград е образувано досъдебно производство по случая.

Вчера сутринта Марияна Петрова е подала сигнал в полицията, след като е била залята с фекалии от мъж, облечен в бял защитен костюм. Тя разказа за БТА, че има предположение, че посегателството над нея е във връзка с бивша служителка на центъра, която тя е освободила от длъжност след изтичане на изпитателния срок на назначението ѝ.

Марияна Петрова каза още, че през последните десетина дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона.

Димитровград ОДВМР-Хасково фекалии
