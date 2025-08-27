Мъж изля кофи с фекалии по директорка на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград

Районната прокуратура в Хасково е образувала досъдебно производство за извършено хулиганство срещу изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова. В отговор на запитване на БТА от обвинението допълниха, че се провеждат действия по разследване за изясняване на фактите и обстоятелствата.

Запитването е във връзка със сигнал на Марияна Петрова за посегателство над нея, за което тя е подала информация и към полицията. За БТА тя разказа, че към девет часа тази сутрин е била залята на работното си място с фекалии.

По думите ѝ нападателят е бил облечен изцяло в бял костюм, от който се виждали само очите му.

Предположенията на Петрова са, че посегателството е свързано с бивша служителка на центъра, на която тя не е продължила договора за работа след изтичане на изпитателния период. По думите ѝ с това имат връзка и заплахи, отправяни в различни дни на работното ѝ място от 18-и август насам.

След инцидента тази сутрин, на който има свидетели, центърът за обществена подкрепа е бил затворен за деня.

“Прецених да освободя служителите за деня, защото такава ситуация е обидна към работата, която извършваме - в центъра помагаме на деца и на родителите им. Посегателство от този род е обидно като цяло не само за мен в личностен план, но и за обществото в града. Това е абсолютен прецедент- да се заплашва пряко работодател на работното му място“, каза за БТА Марияна Петрова.

Тя е категорична, че очаква реакция от институциите.