Инспекция: "Главболгарстрой" изпълнява успоредно строителството на Лот 1 и Лот 3 от Вертикалния газов коридор

"Главболгарстрой" напредва успоредно със строителството на Лот 1 и Лот 3 от ключовия проект за енергийната сигурност на страната Вертикалния газов коридор. Инспекция по напредъка на трасето „Рупча-Ветрино“ бе направена във вторник от европейския комисар по енергетика и жилищна политика Дан Йоргенсен, министъра на енергетиката Жечо Станков и зам.-държавния секретар на Унгария Чаба Марошвари.

Към момента са разчистени 50 км от строителната полоса по трасето на Лот 3, разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии.

На място българският енергиен министър запозна еврокомисар Йоргенсен и колегите си от държавите, участващи в проекта, с хода на дейностите по 60-километровата отсечка, която ще удвои капацитета за транзит на газ на изходната точка между България и Румъния - от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно.

„Солидарността между държавите от региона, чийто израз е Вертикалният газов коридор, е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на Стария континент“, изтъкна по време на инспекцията комисар Йоргенсен.

„Горд съм от бързия напредък по изграждането на Вертикалния газов коридор. Българският строителен холдинг е доказал своята роля като надежден партньор в укрепването на енергийната сигурност, като чрез реализираните си проекти допринася за развитието и свързаността на енергийната инфраструктура в региона“, подчерта главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ Емил Ангелов.

От дясно наляво: Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ Емил Ангелов, европейският комисар по енергетика и жилищна политика Дан Йонгерсен, министърът на енергетиката Жечо Станков, зам.-държавният секретар на Унгария Чаба Марошвари и изпълнителният директор на „Булгарстрансгаз“ Владимир Малинов. Снимка: Иван Миладинов

Енергийният министър Жечо Станков подчерта, че реализацията на международния проект потвърждава активното участие на България в европейската и регионална енергийна архитектура. „Това, което постигаме тук, е основата на единната енергийна логика на Вертикалния газов коридор - реална независимост и стабилност за целия регион“, заяви Станков.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов също акцентира върху значението на изграждането на коридора във време, когато Европа е напът да се откаже напълно от руския природен газ и допълни: „Над 70% от съществуващия капацитет за настоящата газова година вече е резервиран, а на дневна база достигаме 90% утилизиране на съществуващия капацитет“.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 „Кулата-Кресна“ бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.