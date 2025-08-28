IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доведоха Никола Николов - Паскал в Антикорупционната комисия ВИДЕО

Очаква се от прокуратурата да внесат искане да бъде наложена мярка "постоянен арест"

28.08.2025 | 11:47 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:07 ч. 8
Никола Николов - Паскал беше доведен в Комисията за противодействие на корупцията, за да бъде разпитан по делото за аферата в Агенция "Митници".

Трябва да му бъдат повдигнати и официално обвинения.

От вчера Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи за БТА адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя.

Очаква се от прокуратурата да внесат искане да бъде наложена мярка „постоянен арест".

На бившия вече директор на Агенция „Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

Никола Николов - Паскал Антикорупционна комисия разпит
