След случая Паскал: Кой натиска копчето на институциите?

През последните години свикнахме да виждаме неочаквани екстрадиции, посочи Димитър Марков

27.08.2025 | 21:15 ч. Обновена: 27.08.2025 | 22:55 ч. 6
Никола Николов - Паскал беше екстрадиран от Сърбия в България. По неофициална информация прокуратурата му е повдигнала обвинение.

"През последните години свикнахме да виждаме неочаквани екстрадиции, завръщания. Хора, които се издирват от правосъдието години наред, изведнъж в някакъв момент внезапно се появяват обратно. Тъжно би било, ако това е изненадало компетентните органи у нас", коментира Димитър Марков от Центъра за Изследване на Демокрацията в предаването "Денят ON AIR".

"В общественото пространство се говори за много различни фигури и тяхната обвързаност с едни или други интереси. По отношение на тях не се извършва нищо. Изведнъж, когато има разместване на политическите пластове или се налага институция да повиши общественото доверие в себе си, започват действия, които са изненадващи", даде пример гостът.

В общественото пространство няма ясна заявка от страна на компетентните органи, че по отношение на Николов се предприемат действия, изтъкна Марков пред Bulgaria ON AIR.

"Създава се усещането, че някой някъде натиска копчето и изведнъж институциите започват да работят", допълни той.

"След информация, налична в общественото пространство за нещата, с които Паскал се свързва, водещ мотив е информацията, с която той разполага. Тя може да бъде използвана по много начини, тъй като той действително е свързан с ключови лица от политическия елит. Би било много смело да се навлезе толкова навътре в такъв бизнес, без да има политически чадър в компетентните органи. Голяма част от институциите са овладени от икономически престъпни интереси", смята Марков.

Очаквайте видеото с целия разговор.

