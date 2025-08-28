Адв. Рангелов: Името на Паскал ще предаде по-голяма тежест на разследването

Соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал, екстрадиран от Сърбия, вече е в България.

"Не очаквам той да размести по някакъв начин доказателствата, които досега са събрани, или нещо важно да произтече от негови показания, ако въобще дава такива", посочи адвокат Людмил Рангелов в предаването " България сутрин".

Той не вижда основания изведнъж Никола Николов да бъде присъединен към т.нар. престъпна група на Петя Банкова, Живко Коцев и Стефан и Марин Димитрови.

"Подобно име е много обсъждано и изведнъж го включиха и него в групата, вероятно да се предаде по-голяма тежест на разследването", добави Рангелов.

Адвокатът смята, че всички обвиняеми имат интерес това дело да върви, да се развива, за да се установи има ли виновни, за какво са виновни, и да приключи, защото няма финално съдебно решение, което да е окончателно.

"Най-много ме притеснява отново да бъде оставено за известен период от време, като замразено. Уж се върши нещо, търси се информация назад във времето и на практика не се върви към краен резултат. Почти една година и половина мина след първите действия за задържане на обвиняемите. Това е достатъчно време да се съберат доказателства", отбеляза Рангелов.

Кабинетът "Желязков" подготвя закон за безопасност на атракционните услуги. Това се случва след трагичния инцидент, при който дете загина, падайки от парашут при парасейлинг. Какво можем да запишем в един такъв закон?

"Самият закон, който урежда въпросите, по които функционират атракционите, не може да уреди всички детайли. Той ще бъде съпътстван и от наредби. Такива наредби съпътстват и сега. Най-важното е кой отговаря за колана, за въжето, кой трябва да провери здравината, сигурността. Това като наказателна отговорност може да бъде само физическо лице. Законът ще въведе ред в тези неща. Интересното, за което се говори, е за т.нар. акредитиран орган - той е този, който ще проверява сигурността на самото съоръжение, съвместно с лицето, което експлоатира конкретно съответния атракцион", поясни адвокатът.

Според него е добра идея да се ограничи възрастта при джетовете на лицата, които могат да управляват, "защото те наистина са опасни, когато се управляват от емоционално незрели хора и технически неподготвени".

"Действаме от случай за случай заради нестабилната държава. Правителството не може да огледа всички казуси и проблеми назад. Ако всички правителства бяха отговорни, основните проблеми щяха да бъдат уредени. Всеки действа за момента. Правителството реагира, така че да удовлетвори този интерес. Много внимателно трябва да се прецизира с експерти в областта", подчерта Рангелов.

Гледайте целия разговор във видеото.