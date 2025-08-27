IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Образуваха досъдебно производство след екшъна за поставената скоба

Служителят на ЦГМ е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа

27.08.2025 | 18:49 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:19 ч. 65
Образуваха досъдебно производство след екшъна за поставената скоба

В Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) e образувано разследване за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), съобщиха от дирекцията. 

В 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.

Свързани статии

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. 

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР Център за градска мобилност бой полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem