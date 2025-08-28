СДВР за боя заради скоба в София: Служителят на ЦГМ е започнал първи

Служителят на "Градска мобилност" пръв нанесъл удар в боя заради поставена скоба, който се разрази между четирима мъже в центъра на София в сряда. Това заяви комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление към СДВР.

Иззети са още записи, които предстои да бъдат изследвани. Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата.

На видеото се вижда как двама мъже се опитват сами да свалят скоба от автомобила си, когато пристигат общинските служители. Единият от мъжете влиза в словесен спор със служителя на ЦГМ, който от своя страна го удря с глава, обръща се и удря с постерминала другия мъж в лицето.

„Има размяна и на удари между участниците в този спор. По отношение на това кой започва пръв динамиката на ситуацията е трудно проследима, но физическите удари биват нанесени за първи път от служителя на „Градската мобилност“, коментира комисар Тотев, цитиран от bTV.

По думите му гражданите твърдят, че скобата е неправомерно поставена, а от ЦГМ казват, че това не е така.

„Имало е размяна на обидни думи и реплики между тях“, посочва комисарят.

Днес от Центъра за градска мобилност отказаха коментар, но в позиция от вчера завяват, че строго осъждат всякакви форми на агресия.

„Наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил. Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред“, коментираха от общинското дружество.

„Двамата граждани и един от служителите имат наранявания. Всичките са прегледани в различни болнични заведения в столицата, като предстоят и повече изследвания относно състоянията им, но нараняванията им са по-скоро леки“, заяви Стефан Тотев.

Единият от гражданите, опитали се да премахнат скобата, е имал и други провинения. Служителят на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.