Адвокатът: Повдигнаха обвинения на Никола Николов-Паскал

Адвокатът на Никола Николов - Паскал - Димитър Марковски, обяви, че на клиента му са били повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, както и за вторични престъпления, свързани с два отделни случая на задържани камиони с контрабандни цигари.

Общо обвиненията към Николов са четири, предаде БНР.

При разпита си в КПК днес Николов е дал обяснения, свързани с обстоятелства от разследването, за неговата роля, според прокуратурата, в престъпната група за контрабанда. Тези обяснения, Марковски определи като оневиняващи клиента му.

Паскал, който вчера беше екстрадиран от Сърбия по делото за аферата в Митниците, прекара над три часа и половина в Антикорупционната комисия. Той беше доведен с белезници от ареста на Националната следствена служба, като и на влизане, и на излизане отказа да отговаря на журналистически въпроси. Пълно мълчание запазиха и от Софийската градска прокуратура, наблюдаваща делото, в което обвиняеми са бившият директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

Адвокат Димитър Марковски каза, че с молба е поискал от държавното обвинение на Николов да бъде определена по-лека мярка за неотклонение заради съдействието, което оказва на разследващите и заради сериозните му здравословни проблеми. Именно заради тях, твърди Марковски, Никола Николов е бил в Сърбия.

Освен това, отново по думите на адвоката, бързото финализиране на процедурата по екстрадиция е станало факт, след като клиентът му оттеглил жалбата си до сръбския министър на правосъдието срещу разрешението на сръбските съдебни власти да бъде предаден на България и е поискал екстрадицията да се осъществи възможно най-бързо. Димитър Марковски се надява всичко това да убеди прокуратурата, че няма необходимост Никола Николов да бъде задържан за постоянно под стража.

Що се отнася до останалите обвиняеми по митническата афера - Петя Банкова, Живко Коцев, бившият ръководител в "Гранична полиция" - Петър Субев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, Паскал познавал само Стефан Димитров, а покрай него и сина му, каза още адвокат Димитър Марковски.

Че няма данни по делото, които да могат да свържат в организирана престъпна група толкова разнородни като позиции лица, смята и адвокат Людмил Рангелов, който е защитник на бившата шефка на Митниците - Петя Банкова.