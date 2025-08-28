IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три часа продължи разпита на Никола Николов – Паскал

Той запази мълчание пред медиите

28.08.2025 | 15:16 ч. Обновена: 29.08.2025 | 00:20 ч. 14

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Никола Николов – Паскал беше изведен от служители на Съдебна охрана от сградата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), където в продължение на 3 часа и половина даваше обяснение по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен, предаде репортер на БГНЕС. 

Никола Николов – Паскал запази пълно мълчание и не отговори на нито един от въпросите на медиите. 

По-рано днес, около 11 ч., Паскал беше докаран с бус на Съдебна охрана от ареста на Националното следствие. 

Овиненият за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев вчера бе предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". Това се случи точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

След преглед в столична болница, Никола Николов – Паскал бе конвоиран до ареста на Националното следствие, тъй като за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа.

