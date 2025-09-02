Задържаха мъж заради побой над жена в Микрево

Мъж на 45 години от санданското село Микрево е задържан заради побой, информират от Областна дирекция на МВР - Благоевград.
От полицията уточняват, че сигналът е получен около 20:56 часа на 1 септември. Съобщено е, че в жилище в с. Микрево мъжът е нанесъл побой над 35-годишна жена, с която живее на семейни начала.
Жената е получила разкъсна рана на долната устна и след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.