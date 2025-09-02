IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха мъж заради побой над жена в Микрево

Двамата живеели на семейни начала

02.09.2025 | 16:22 ч. Обновена: 02.09.2025 | 16:43 ч. 3
БГНЕС, архив

Мъж на 45 години от санданското село Микрево е задържан заради побой, информират от Областна дирекция на МВР - Благоевград. 

От полицията уточняват, че сигналът е получен около 20:56 часа на 1 септември. Съобщено е, че в жилище в с. Микрево мъжът е нанесъл побой над 35-годишна жена, с която живее на семейни начала.

Жената е получила разкъсна рана на долната устна и след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение. 

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

село Микрево побой домашно насилие полиция ОДМВР-Благоевград
