Специализирана полицейска операция се провежда в Нови пазар

04.09.2025 | 11:05 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:27 ч. 1
БГНЕС

Специализирана операция по метода на широкообхватния контрол се провежда на територията на Нови пазар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Полицейски екипи ще извършват до 12:00 часа на две места проверки на водачите дали управляват след употреба на алкохол и наркотични вещества, имат ли редовни пътни документи, правоспособни ли са, както и дали водачите и пътниците ползват обезопасителни колани.

В полицейската операция участват служители на Националното тол управление и Агенция "Митници". 

