Затвор до 5 и до 15 години очаква нападателите на шефа на полицията в Русе

Обвиненията срещу двама от задържаните са за хулиганство, а срещу другите двама и за причиняване на тежка телесна повреда

05.09.2025 | 15:27 ч. Обновена: 05.09.2025 | 16:22 ч.
Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед,  съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата в крайдунавския град Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев. 

Извършителите бяха задържани още вчера, когато стана ясно за посегателството над старши комисар Кожухаров. 

В Университетската болница "Канев", където той е настанен, вчера беше и министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. От лечебното заведение съобщиха за БТА, че няма промяна в състоянието му. 

Директорът на русенската полиция продължава да е в интензивното отделение на болницата, където подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация.

Обвиненията срещу двама от задържаните са за хулиганство, а срещу другите двама и за причиняване на тежка телесна повреда над длъжностно лице. Пълнолетните извършители - двама на 18 и един на 19 години, който е студент, са задържани до 72 часа, а непълнолетният 15-годишен ученик - до 48 часа. 

На 6 септември Окръжна прокуратура - Русе ще внесе искане до Окръжния съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всички четирима. 

Тагове:

Николай Кожухаров Русе побой
