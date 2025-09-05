Затвор до 5 и до 15 години очаква нападателите на шефа на полицията в Русе

Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед, съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата в крайдунавския град Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев.

Извършителите бяха задържани още вчера, когато стана ясно за посегателството над старши комисар Кожухаров.

В Университетската болница "Канев", където той е настанен, вчера беше и министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков. От лечебното заведение съобщиха за БТА, че няма промяна в състоянието му.

Директорът на русенската полиция продължава да е в интензивното отделение на болницата, където подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация.

Обвиненията срещу двама от задържаните са за хулиганство, а срещу другите двама и за причиняване на тежка телесна повреда над длъжностно лице. Пълнолетните извършители - двама на 18 и един на 19 години, който е студент, са задържани до 72 часа, а непълнолетният 15-годишен ученик - до 48 часа.

На 6 септември Окръжна прокуратура - Русе ще внесе искане до Окръжния съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всички четирима.