Русенският митрополит за боя над шефа на полицията: Агресията няма да победи

Няма да търпим насилие и безнаказаност!, написа дядо Наум

05.09.2025 | 10:25 ч. Обновена: 05.09.2025 | 11:05 ч.
БГНЕС

БГНЕС

"Русе е град на ред и справедливост и няма място за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!". Това написа във Facebook профила си Русенският митрополит Наум по повод инцидента с директора на Областната дирекция на МВР в крайдунавския град старши комисар Николай Кожухаров. 

Старши комисар Кожухаров е в интензивното отделение на Университетска болница "Канев" след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са задържани за случая.

"Изказваме своята молитвена подкрепа за бързото възстановяване на пострадалия старши комисар Николай Кожухаров, като се присъединяваме към мнението на кмета Пенчо Милков: "Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Няма да търпим насилие и безнаказаност!", пише още в профила си в социалната мрежа митрополит Наум. 

 

