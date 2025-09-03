IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина Христина, прегазена с АТВ в Слънчев бряг

03.09.2025 | 14:45 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:26 ч. 51
Почина Христина, прегазена с АТВ в Слънчев бряг

Почина Христина, която беше прегазена от АТВ в Слънчев бряг. Трагичната новина беше споделена от бащата на Сияна, който с пост в социалните мрежи, се прости с жената и призова да се молим за живота на малкия ѝ син Марти, който все още е в кома в "Пирогов".

Тя беше изпаднала в мозъчна смърт, но лекарите я поддържаха с апаратура. В тежко състояние е четиригодишният ѝ син Марти, за когото се грижат лекарите в "Пирогов". 

Никола Бургазлиев, който ги прегази с АТВ, е в ареста, като експертизата показа, че е в кръвта и урината му има следи от марихуана.

Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличието на наркотичното вещество. Те коментираха, че след преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на престъплението като умишлено.

Тагове:

христина атв никола бургазлиев
