Почина Христина, прегазена с АТВ в Слънчев бряг

Почина Христина, която беше прегазена от АТВ в Слънчев бряг. Трагичната новина беше споделена от бащата на Сияна, който с пост в социалните мрежи, се прости с жената и призова да се молим за живота на малкия ѝ син Марти, който все още е в кома в "Пирогов".
Тя беше изпаднала в мозъчна смърт, но лекарите я поддържаха с апаратура. В тежко състояние е четиригодишният ѝ син Марти, за когото се грижат лекарите в "Пирогов".
Никола Бургазлиев, който ги прегази с АТВ, е в ареста, като експертизата показа, че е в кръвта и урината му има следи от марихуана.
Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличието на наркотичното вещество. Те коментираха, че след преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на престъплението като умишлено.