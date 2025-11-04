Единият от заловените затворници в Ловеч имал да лежи още само 2 месеца

Единият от заловените затворници в Ловеч имал два месеца до края на присъдата си. На другия му оставала година зад решетките, съобщи NOVA, като се позовава на свои източници.

И двамата са рецидивисти. Единият е осъден за кражба на кола, а другият – за домови обири. Решението да избягат било импулсивно. За целта те минали през входа на сградата. Един от надзирателите ги подгонил, но паднал в шахта и не могъл да ги настигне.

На брифинг началникът на РУ-Ловеч Златин Михайлов обясни, че първият затворник бил заловен в храсти, недалеч от „Полигона” – мястото, на което се излежават по-леките присъди. Вторият мъж е бил открит в двор на необитаема къща след полунощ по сигнал на гражданин.

Припомняме, че двамата затворници избягаха около 18 часа в неделя. За целта униформени и цивилни полицаи обикаляха из града, а на изходите му бяха поставени КПП-та. Двамата мъже са били върнати в основната сграда, а срещу тях са образувани две бързи производства, като ги чакат нови присъди заради бягството.