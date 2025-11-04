Растат необслужваните кредити към банки

Само през първите девет месеца на 2025 година търговските банки в България имат печалба от 2.8 млрд. лв., със 107 млн. лв. повече от реализираната през 2024 г.

От лихви по кредити банките отчитат приходи от 5.09 млрд. лв., съобщава "Сега". В същото време разходите им за лихви по депозитите са далеч по-ниски - 920 млн. лв. Така нетната доходност на банките от лихви в края на септември възлиза на 4.170 млрд. лв., което е почти на нивото от предната година.

В същото време банките са увеличили нетните си приходи от такси и комисиони с близо 10% спрямо миналата година. Сумата, събрана от клиентите - граждани и фирми, към края на септември е 1.304 млрд. лв. Тази година търговските банки са завишили разходите си за провизиране на евентуални лоши кредити с 34 млн. лв. (7.6%) до 485 млн. лв. за деветте месеца на годината.

Данните на БНБ показват, че при обслужвани кредити от домакинствата за 54.4 млрд. лв., просрочия от 90 до 180 дни има за кредити в размер 230 млн. лв., а необслужваните заеми над 180 дни са за 793 млн. лв. Спрямо миналата година необслужваните кредити растат съответно с 18% и 10%, но трябва да се има предвид, че общото кредитиране на домакинствата е нараснало с над 22%.