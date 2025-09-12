Все още търсят убиеца на жената в дупнишкото село Крайници

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала. Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал, съобщава БНТ.

Сигнал за убийството е подаден малко след 04.00 ч. сутринта вчера, а на място е пристигнала полиция, която не е намерила никой в къщата. Тялото на жертвата е било на метри от дома ѝ.

По време на убийството в дома са били и трите деца на семейството, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.