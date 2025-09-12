IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Все още търсят убиеца на жената в дупнишкото село Крайници

Предполага се, че майката на три деца е убита след семеен скандал

12.09.2025 | 08:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 09:03 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала.  Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал, съобщава БНТ.

Сигнал за убийството е подаден малко след 04.00 ч. сутринта вчера, а на място е пристигнала полиция, която не е намерила никой в къщата. Тялото на жертвата е било на метри от дома ѝ.

По време на убийството в дома са били и трите деца на семейството, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.

