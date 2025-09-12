Съдът във Варна остави в ареста дилър на кокаин, метамфетамини и марихуана

Апелативният съд във Варна остави в ареста мъж, обвинен в държане на наркотици с цел разпространение, съобщиха от пресслужбата на съда.
34-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 септември е държал с цел разпространение високорискови наркотици - 204 грама метамфетамин, 325 грама марихуана и 140 грама кокаин.
На следващия ден Окръжният съд в града задържа под стража мъжа.
Определението на апелативната инстанция е окончателно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.