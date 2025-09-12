IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът във Варна остави в ареста дилър на кокаин, метамфетамини и марихуана

34-годишният мъж е държал с цел разпространение високорискови наркотици

12.09.2025 | 19:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 19:12 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Апелативният съд във Варна остави в ареста мъж, обвинен в държане  на наркотици с цел разпространение, съобщиха от пресслужбата на съда.

34-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 септември е държал с цел разпространение високорискови наркотици - 204 грама метамфетамин, 325 грама марихуана и 140 грама кокаин. 

На следващия ден Окръжният съд в града задържа под стража мъжа.

Определението на апелативната инстанция е окончателно.   

