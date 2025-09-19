Поредното заседание по делото "Сияна" започна с протест

С протест пред Съдебната палата в Плевен започва поредното съдебно заседание по делото „Сияна”. До този момент са разпитани шестима свидетели за катастрофата с тира, при която загина 12-годишното дете.

Делото беше отложено последният път с цел събиране на още доказателства.

Очаква се на днешното заседание адвокатът на подсъдимия да поиска мярката за неотклонение да бъде изменена в по-лека.

Хората пред съда настояват за бърз и справедлив процес.

Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето в участъка между селата Телиш и Радомирци. Бабата и дядото на детето оцеляха по чудо, като дядото, който е с тежки наранявания, продължава да се възстановява.

Бащата на Сияна - Николай Попов, съобщи, че на протеста в Плевен ще присъства и семейството на Марти и Христина, прегазени от АТВ в "Слънчев бряг".

"Длъжни сме да отворим нашите очи и да кажем НЕ на безумията, случващи се всеки ден по нашите пътища", призовава още Николай Попов.