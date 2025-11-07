IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оставиха в ареста румънския шофьор, обвинен за смъртта на шестима мигранти

Предстои внасяне на искане в съда за постоянна мярка "задържане под стража"

07.11.2025 | 19:09 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа румънски гражданин, обвинен, че умишлено е причинил смъртта на шестима души при тежко пътно произшествие в града, съобщиха от държавното обвинение. Обвиняемият е с инициали С.К. 

Инцидентът се случи вечерта на 6 ноември на булевард "Тодор Александров", близо до кръстовището с улица "Спортна". В колата, управлявана от румънски гражданин, са били превозвани деветима мигранти.

Пътниците са били без документи за самоличност, посочиха от прокуратурата.

Според разследването мъжът е превозвал чужденците незаконно през територията на страната. Той не се е подчинил на звукови и светлинни сигнали от гранични полицаи и е продължил движението си с висока скорост. При опит да избяга от преследването, С.К. е изгубил контрол над колата, навлязъл е в насрещното платно и се блъснал в билборд. След удара автомобилът се е завъртял и е паднал в езерото Вая.

В резултат на катастрофата шестима от пътниците са загинали.

На румънския гражданин са повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие и за незаконно подпомагане на чужденци да пребивават и преминават през България.

От прокуратурата съобщиха още, че предстои внасяне на искане в съда за постоянна мярка "задържане под стража".

загинали мигранти румънски шофьор Бургас обвинение Bulgaria ON AIR
