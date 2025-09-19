Мъж загина в София, убийство или инцидент?

Мъж е загинал в София вчера, като престъплението е станало в квартал "Борово". Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за убийство или нещастен случай. След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития.

По първоначални данни става въпрос за битов конфликт, съобщава "24 часа".

Загиналият 46-годишен мъж се е нанизал парапет.

За смъртта му са задържани двама наркомани, които са били в района. Проверява се дали те са го бутнали или мъжът сам се е спънал и е паднал.