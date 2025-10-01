IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис отива на съд

Общо нанесената щета за община Кърджали от престъпленията възлиза на 91 163 лева.

01.10.2025 | 19:59 ч.
Окръжна прокуратура–Кърджали внесе в Окръжен съд обвинителен акт срещу бившия кмет на община Кърджали и трима служители от администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост във връзка с изпълнение на договори за доставка на дърва.

На съд е предаден Хасан Азис, който като кмет на общината в периода януари 2018 – януари 2019 г., в съучастие с главния счетоводител В.И., е присвоил общо 78 704 лева при плащания по два договора за доставка на дърва за огрев. Двамата са обвинени и за безстопанственост, довела до щети за общината в размер на 12 459 лева.

Служителите П.В. и Д.Д., изпълнявали функциите на финансови контрольори, също са предадени на съд. Според обвинението те не са упражнили необходимия контрол върху разходите по договорите, с което са причинили щети на общината съответно в размер на 11 184 лева и 24 420 лева.

Разследването е установило, че договорите са били сключени с фирма от Кърджали за санитарна сеч и доставка на дървесина за отопление на детски градини и кметства. Щетите са настъпили поради плащания за недоставени количества дърва, по завишени цени и без извършен финансов контрол.

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“. Делото предстои да бъде разгледано в Окръжния съд–Кърджали.

