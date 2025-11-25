IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР: България е ангажирана в борбата срещу насилието над жени

Днес отбелязваме Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета

25.11.2025 | 19:07 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България, като държава член на ООН и на Европейския съюз, както и настоящ член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г., остава ангажирана с борбата срещу всички форми на насилие над жените и момичетата. Това посочват от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Днес отбелязваме Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. По данни на ООН-Жени, една на всеки три жени в света е преживяла акт на насилие поне веднъж в живота си. Изследванията показват, че жените често са били обект на насилие онлайн, като най-разпространените прояви са споделяне на фалшива информация и клеветата. Тези данни ясно подчертават необходимостта от устойчиви и координирани усилия в борбата срещу насилието – както на национално, така и на международно ниво, заявяват от външното министерство.

От МВнР посочват, че през последните години България предприе редица законодателни инициативи и институционални стъпки, с които допринесе за по-ефективното преследване на извършителите, както и за осигуряване на по-добра защита и подкрепа за пострадалите.

Насърчаването на пълноценното упражняване на правата на жените и момичетата във всички сфери на обществения живот, както и тяхното овластяване, остават траен приоритет на българската външна политика в областта на правата на човека. България активно подкрепя международни инициативи, насочени към утвърждаване на равнопоставеността между жените и мъжете и към изкореняване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата – явления, които нямат място в съвременното общество на XXI век, заявяват още от МВнР, ци.

Международният ден за елиминиране на насилието над жени се отбелязва от 2000 г. с резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г., се посочва в информация на отдел „Справочна“ на БТА. От 1981 до 1999 г. е отбелязван от активисти на женски организации. Темата на деня през 2025 г. е: „Дигиталното насилие е истинско насилие. Няма #Извинение за онлайн насилието“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

МВнР насилие жени
