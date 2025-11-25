IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Белият дом: Деликатни детайли на мирния план ще изискват още преговори

Съединените щати са постигнали “огромен напредък“

25.11.2025 | 19:15 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Съединените щати са постигнали “огромен напредък“ в посока постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия, но някои деликатни детайли ще изискват допълнителни преговори, заяви днес Белият дом, предаде Ройтерс.

“Има няколко деликатни, но не непреодолими детайли, които трябва да бъдат изяснени и ще изискват допълнителни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати“, написа в публикация в X Карълайн Левит, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мирен план САЩ украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem