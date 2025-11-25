Белият дом: Деликатни детайли на мирния план ще изискват още преговори

Съединените щати са постигнали “огромен напредък“ в посока постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия, но някои деликатни детайли ще изискват допълнителни преговори, заяви днес Белият дом, предаде Ройтерс.

“Има няколко деликатни, но не непреодолими детайли, които трябва да бъдат изяснени и ще изискват допълнителни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати“, написа в публикация в X Карълайн Левит, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.