Украйна уточни: Съгласни сме със същността на мирното споразумение

След като медиите в САЩ съобщиха, че Володимир Зеленски се е съгласил на мирния план на Доналд Тръмп, Украйна побърза да уточни, че подкрепя "същността" на мирното споразумение.

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Тръмп и Володимир Зеленски ще обсъдят някои от най-чувствителните нерешени въпроси, добави служителят.

Анализатори предполагат, че сега Зеленски ще се втурне към Мар-а-Лаго, за да довърши преговорите с Тръмп много преди крайния срок.

В Украйна обаче няма много оптимизъм.

CNN разговаря с жители пред повредената жилищна сграда, повредена от руски дронове, при която загинаха двама души. За 50-годишната Олга Полухина съгласието с мирния план в сегашния му вид би било "още по-лошо" от сегашната ситуация.

"Може да изглежда като спасение, но не е спасение", казва тя.

Лидмула Гавриливна, 79-годишна пенсионерка, започва да плаче, копнеейки за връщането на нормалния живот.

"Ако Бог е рекъл, тези преговори ще помогнат, но Путин няма да се съгласи на всички условия, които Украйна иска да му представи. Това е моето лично мнение", казва тя.