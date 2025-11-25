IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

Украйна уточни: Съгласни сме със същността на мирното споразумение

Още обаче има неразбирателство по чувствителните въпроси

25.11.2025 | 19:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След като медиите в САЩ съобщиха, че Володимир Зеленски се е съгласил на мирния план на Доналд Тръмп, Украйна побърза да уточни, че подкрепя "същността" на мирното споразумение. 

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Тръмп и Володимир Зеленски ще обсъдят някои от най-чувствителните нерешени въпроси, добави служителят.

Анализатори предполагат, че сега Зеленски ще се втурне към Мар-а-Лаго, за да довърши преговорите с Тръмп много преди крайния срок. 

Свързани статии

В Украйна обаче няма много оптимизъм. 

CNN разговаря с жители пред повредената жилищна сграда, повредена от руски дронове, при която загинаха двама души. За 50-годишната Олга Полухина съгласието с мирния план в сегашния му вид би било "още по-лошо" от сегашната ситуация.

"Може да изглежда като спасение, но не е спасение", казва тя. 

Лидмула Гавриливна, 79-годишна пенсионерка, започва да плаче, копнеейки за връщането на нормалния живот.

"Ако Бог е рекъл, тези преговори ще помогнат, но Путин няма да се съгласи на всички условия, които Украйна иска да му представи. Това е моето лично мнение", казва тя.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски САЩ Русия мирно споразумение Украйна Войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem