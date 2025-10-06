Жестокост за подаръци: Момиче убива котка на живо в TikTok

Момиче реже гърлото на котката си на живо в социалната мрежа ТикТок, съобщават от "България Днес", цитирайки свидетел, който предоставил снимки и информация.

Преди няколко месеца момичето се пуска на лайф видео в ТикТок, в което казва, че ако й изпращат тъй наречените гифтове (подаръци) в популярната социална мрежа, ще пререже гърлото на котката си. Изненадващо във видеото, което е на живо, се присъединяват множество хора, които искат да гледат кръвопролитието.

Темата коментира и Станислав Стоянов - инфлуенсър, който също е попаднал на ужасяващото видео. Той разказа, че мъчителката е спряла за миг излъчването, след което е прерязала гърлото на котката. Това бе потвърдено и от други източници. Стоянов споделя, че освен това извращение знае и за други.

"Обади ми се човек, който се представи за съсед на жената, и ми каза, че тя често убивала котки, изхвърляла ги в контейнер до тях и след това запалвала огън в контейнера", разказа инфлуенсърът.

Лайфът бил изключен, след което станало убийството. После тя се е включила отново на живо, но котката вече била мъртва. Тогава жената показала друга котка. Животинчето обаче не било същото, защото не е било цялото бяло. Доста от потребителите, които са искали да гледат коленето на животното на живо, са били разочаровани, че убийството е станало зад камера.

По време на лайфа се виждат коментари от сорта на: "Давай, не го бави, заколвай го". Оказва се, че доста хора искат да гледат кръвопролитието на живо. Източници в МВР споделят, че не са получавали сигнал за подобно деяние.