Самолет кацна аварийно, мъж с 15 защитни маски крещял, че гейовете му причинявали рак

Самолет, пътуващ за Ню Джърси, беше принуден да се отклони, след като непокорен пътник, носещ над дузина маски за лице, започна да се оплаква, че гейовете му причиняват рак.

Самолетът на Sun Country Airlines излетял от Минеаполис за Нюарк в петък сутринта, но прекъснар полета си и кацнал в Чикаго, след като бълнуванията на лудия ескалирали във викове „самолетът пада“.

Един от пътниците, Сет Еванс, седял от другата страна на пътеката от лудия. Той каза пред Minnesota Star Tribune, че хаосът е започнал в момента, в който самолетът е излетял, когато мъжът започнал да се оплаква, че е бил „преследван от банда“ от гейове.

Самолет кацна принудително, пияна британка “обърна полета с главата надолу“

Пътници откачиха в самолет, един изяде паспорта си, друг го хвърли в тоалетната

Пияни британци скочиха на бой в самолет на "Райънеър", той кацна аварийно ВИДЕО Свързани статии

Може би за да предотврати предполагаемата атака, лудият е носил „не по-малко от 15 маски“ на устата си, каза Еванс пред Tribune.

В един момент мъжът дори обявил „Тръмп е тук“

Но крещенето на конспиративните теории не било всичко, което направил мъжа. Между всеки изблик той се стягал и изигравал по един рунд на Candy Crush, преди да се изправи и да заговори отново с пълна сила.

Играта обаче приключила, когато той започнал да крещи, че самолетът ще катастрофира. След като машината кацнала на международното летище О'Хеър, мъжът бил окован с белезници и отведен от полицията в Чикаго.

Пътниците били разпитани от американските маршали, преди самолетът да излети отново и да завърши пътуването си до Джърси.

„Полетът кацна без инциденти, а въпросният пътник беше предаден на органите на реда и изведен от самолета“, заявиха от авиокомпанията Sun Country пред Tribune. „Оценяваме търпението на нашите пътници по време на прекъсването на пътуванията им.“