Пуснаха от ареста пилота, убил човек на ралито край Варна

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание

06.10.2025 | 17:00 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Пилотът Нейко Нейков от автомобилното състезание, по време на което загина 60-годишен зрител, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност към момента. Няма и да бъде удължена мярката му за неотклонение, съобщават от  "24 часа".

Към момента няма привлечени лица за инцидента, възникнал в неделя по време на финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025" от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене. Предстои да бъдат събрани още доказателства и да се анализират фактите около случилото се.

Разследването се води за "причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години".

Подобно мероприятие се регулира със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна.

Резултатите от кръвната проба, които трябва да потвърдят или отрекат наличие на амфетамин, ще бъдат готови утре.

варна рали арест разследване
