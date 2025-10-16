8 души от ОПГ с обвинения, ощетили държавата с над 30 млн. лв.

Организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с внос на китайски стоки, е ощетила държавния бюджет с над 30 млн. лева, съобщиха на брифинг на Софийска градска прокуратура и ГДБОП.



Заместник-градският прокурор от СГП Десислава Петрова съобщи, че мащабната акция на прокуратурата и ГДБОП е проведена на 14 октомври в София и в други райони на страната.

„В тази акция участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипи, служители на НАП, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от СГП“, каза тя.

В рамките на акцията са проведени над 100 действия по разследване, сред които общо 50 претърсвания и изземвания на различни обекти, а отделно от това и огледи на местопроизшествие и обиски на лица. В хода на акцията са иззети огромен брой веществени доказателства, сред които множество мобилни телефони, документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на общо стойност над 300 хил. лв. в левова и в евро валута.

„В късните часове на 14 октомври в резултат на събраните доказателства бяха привлечени като обвиняеми общо 8 лица за ОПГ, която е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари“, съобщи заместник-градският прокурор.

В рамките на днешния ден ще се внесат и искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на петима от привлечените обвиняеми, двама се издирват, а единият от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, което не позволява престой в ареста.

Сред привлечените лица има както чуждестранни, така и български граждани.

„За момента доказателствата по делото очертават четирима от тях като ръководители на групата, останалите четирима като участници в нея“, добави Петрова.

Разследването датира от началото на юли тази година, събран е огромен по обем фактически материал, включително чрез разпити и на анонимни свидетели, предстоят и данъчни ревизии, уточни тя и добави, че след цялостен анализ и преценка на всички събрани доказателства е възможно обвинението да бъде изменено като се разшири неговият обхват както по отношение на предметните му предели, така и по отношение на включените в групата деца.

По думите ѝ дейността на групата се разследва от 2023 г. до момента. Подлежи на установяване причинената на фиска щета, но разследващите органи смятат, че тя е от порядъка на над 30 млн. лв.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки – дрехи, чанти, обувки, домашни потреби и др., предназначени за българския пазар, които след директно договаряне с китайските производители са доставяни с кораби на пристанище в Пирея, Гърция, откъдето с камиони са транспортирани към България.

Заместник-директорът на ГДБОП-МВР старши комисар Йордан Пешев обясни, че схемата е позната като „китайско карго“, където чрез манипулиране на данъчни и митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС.

„Задържаните са 24 лица. Има извършени действия по разследването – над 90 броя, в т.ч. претърсвания на леки автомобили, на домашни адреси, на складови помещения, на офиси на фирми“, добави той и допълни, че в рамките на извършените действия са намерени голям брой документи, електронни подписи, компютърна техника, мобилни телефони, които считаме, че имат съпричастност към извършваната от лица престъпна дейност.