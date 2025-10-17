Моторист самокатастрофира в стълб и загина на място

Моторист самокатастрофира на изхода на сливенското село Боринци и загина на място, съобщават от полицията. Инцидентът е от вчера, 16 октомври.

На спешния телефон 112 е получен сигнал за инцидент с моторист, съобщава “24 часа”.

По първоначални данни 28-годишен водач на мотоциклет без регистрационни номера, с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.По случая е образувано досъдебно производство.