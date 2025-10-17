IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Моторист самокатастрофира в стълб и загина на място

Младият мъж е изгубил управление и се е ударил в стълб

17.10.2025 | 10:38 ч. 19
БГНЕС

Моторист самокатастрофира на изхода на сливенското село Боринци и загина на място, съобщават от полицията. Инцидентът е от вчера, 16 октомври.

На спешния телефон 112 е получен сигнал за инцидент с моторист, съобщава “24 часа”.

По първоначални данни 28-годишен водач на мотоциклет без регистрационни номера, с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.По случая е образувано досъдебно производство.

моторист катастрофа стълб регистрационни табели 112 Сливен
