Намекнали на актрисата Марго Роби, че трябва да отслабне

Марго Роби разкри, че е била жестоко обидена в началото на кариерата си. Мъж актьор, колега на актрисата, ѝ подарил книга, в която се казвало, че тя трябва да яде по-малко. Книгата е от 2007 г. и е на Мирей Гилиано - френска авторка.

"Много, много рано в кариерата ми актьор, с който работих, мъж, ми даде книга, наречена "Защо френските жени не стават дебели", и това беше по същество книга, която ти казва да ядеш по-малко.", разкри 35-годишната звезда пред "Complex", когато я питат за най-лошия подарък, който е получавала.

Тя била огорчена.

