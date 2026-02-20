IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намекнали на актрисата Марго Роби, че трябва да отслабне

Това се случило отдавна

20.02.2026 | 22:40 ч. 5
Снимка: Getty Images

Марго Роби разкри, че е била жестоко обидена в началото на кариерата си. Мъж актьор, колега на актрисата, ѝ подарил книга, в която се казвало, че тя трябва да яде по-малко. Книгата е от 2007 г. и е на Мирей Гилиано - френска авторка.

"Много, много рано в кариерата ми актьор, с който работих, мъж, ми даде книга, наречена "Защо френските жени не стават дебели", и това беше по същество книга, която ти казва да ядеш по-малко.", разкри 35-годишната звезда пред "Complex", когато я питат за най-лошия подарък, който е получавала.

Тя била огорчена.

Още за случилото се четете в teenproblem.net

