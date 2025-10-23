IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В ареста остава руснакът, разследван за взрива в Бейрут

Игор Гречушкин беше арестуван миналата седмица

23.10.2025 | 20:19 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди пет години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България.

Престъпникът Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище, припомня bTV.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия. В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.

Игор Гречушкин Интерпол издирване взрив Бейрут руснак арест
