В ареста остава руснакът, разследван за взрива в Бейрут

Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди пет години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България.

Престъпникът Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище, припомня bTV.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия. В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.