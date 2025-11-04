Повече от 70 тона вече е пилешкото месо с неясен произход

Повече от 70 тона вече е месото с неясен произход и без документи, открито при съвместни действия на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Националната агенция за приходите (НАП) под надзора на Софийската градска прокуратура, съобщиха от пресцентъра на МВР. Това е станало ясно след извършване на процесуално-следствени действия в цех и в два склада на дружество, проверявано за данъчни измами.

По-рано днес в цех за преработка на месо бяха открити девет тона месо, за които не бяха предоставени необходимите документи.

Действията са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като действия предстоят и в сряда, пишат още от МВР.

В процеса на работа служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност, обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в Софийска градска прокуратура. Николов допълни, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления, подълват от МВР, пише БТА.