IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 142

Повдигнаха обвинения на двама дилъри от Стара Загора

Притежавали метамфетамин за над 10 000 лева

25.11.2025 | 22:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжна прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми двама мъже за притежание на метамфетамин с цел разпространение. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Оттам допълват, че общата стойност на намереното наркотично вещество е малко над 10 000 лева. 

Двамата мъже са задържани при специализирана полицейска операция за превенция и противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, проведена в неделния ден.

Срещу мъж на 39 години са повдигнати обвинения, че в старозагорския квартал „Лозенец“ в имот с изграждаща се сграда е била намерена торбичка с метамфетамин, укрита  в дупка в натрупана на място пръст. Общото тегло на наркотика е 51,99 грама. 

Окръжната прокуратура в Стара Загора е привлякла като обвиняем и 34-годишен мъж, у когото полицейски служители са намерили пакет с метамфетамин с тегло 92,86 грама, който той бил закупил с цел разпространение.

И двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои внасяне на искания в Окръжния съд в Стара Загора за налагане на на-тежката мярка за „задържане под стража“, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стара Загора дилъри метамфетамин
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem