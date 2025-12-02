IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Жена загина след удар от кола на пешеходна пътека в Момина клисура

Извършителят е избягал, по-късно е заловен от полицията

02.12.2025 | 14:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена на 73 години е загинала, след като е била ударена от лек автомобил "Опел" на пешеходна пътека в беловското село Момина клисура, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Сигналът е получен вчера в късния следобед в Районно управление - Септември, на място незабавно са изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ", които констатирали смъртта на жената. 

Водачът е напуснал местопроизшествието и се укрил, като за неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при Районно управление -Септември и Областна дирекция на МВР -Пазарджик.

В резултат на предприетите действия през цялата нощ скоро разследващите разбрали, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда. Той е открит и задържан в ареста на Районно управление -Разлог, а возилото му- лек автомобил "Опел", е иззето. 

Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни, уточняват от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Момина Клисура загинал пешеходец пътен инцидент ОДМВР-Пазарджик
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem