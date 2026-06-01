Марихуана за над 2 млн. евро иззеха в Бургаско и Ямболско

Организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества, е неутрализирана при съвместна операция в областите Бургас и Ямбол, съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас.

При акцията са иззети над 250 килограма марихуана на обща стойност повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството.

Операцията е проведена по разработка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас и с участието на служители от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).