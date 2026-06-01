IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Марихуана за над 2 млн. евро иззеха в Бургаско и Ямболско

Заловени са над 250 кг от наркотика

01.06.2026 | 12:35 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества, е неутрализирана при съвместна операция в областите Бургас и Ямбол, съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас. 

При акцията са иззети над 250 килограма марихуана на обща стойност повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството.

Операцията е проведена по разработка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас и с участието на служители от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

наркотици марихуана Ямбол Бургас
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem