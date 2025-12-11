IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Съдът ще гледа две от мерките на задържаните при протеста на 1 декември

Тогава бяха задържани 71 души

11.12.2025 | 07:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд ще гледа в четвъртък две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. 

Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях. 

В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия. 

Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem