Съдът ще гледа две от мерките на задържаните при протеста на 1 декември

Софийският градски съд ще гледа в четвъртък две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар.

Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.

В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия.

Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.