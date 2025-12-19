ГДБОП изведе педофил от дома му в София. Акцията се проведе на улица "Георги Вълкович" в столицата.

Постъпи оперативна информация, че определен ай пи адрес се използва в интернет пространството за споделяне на файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това ни провокира да предприемем незабавни действия да сформираме екип. Заедно с колеги от дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП се проведоха множество оперативно-издирвателни и компютърно-възстановителни мероприятия. В резултат на това се установи точният физически адрес, където се използва този ай пи адрес и бяха докладвани събраните материали по случая в Софийска районна прокуратура. Това заяви на брифинг началник сектор "Компютърни престъпления" в отдел "Икономическа полиция" към СДВР главен инспектор Ивайло Величков.

Образувано бе досъдебно производство, по което бяха изискани разрешения за претърсвания и изземвания на адреса. Днес те се проведоха. Там установихме лице на 29 години, неизвестно на органите на МВР до момента. При претърсването иззехме множество компютърни конфигурации, лаптопи, цифрови носители с материали, които съдържат порнографско съдържание с видимо непълнолетни и малолетни лица, обясни той.

Предстои материалите да бъдат докладвани в Районна прокуратура и да се назначат множество експертизи, за да се установят точното съдържание в материалите.

По думите му няма информация децата на записите да са български граждани, най-вероятно със специализиран софтуер са сваляни файлове от чужди сайтове, добави той.

Величков уточни, че към момента няма информация задържаният да е разпространявал файловете.