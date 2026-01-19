Обирът на инкасото в Ихтиман е дело на вътрешни хора

Един от извършителите на обира на инкасото в Ихтиман на 16 януари е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата. Другият крадец също е бил охранител, съобщи на брифинг Христина Лулчева, и.ф. административен ръководител на Окръжната прокуратура в София.

При нападението те са били въоръжени с пистолет и автомат, като са отнели и оръжието на охранителите на инкасото. Открадната сума е била 235 000 евро.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.

И.ф. окръжен прокурор на Софийската окръжна прокуратура припомни, че престъплението се случва на 16 януари в района на ЖП гарата в Ихтиман - там се извършва ремонт и това е причината извършителите да са се дегизирали като работници.

Предстои да бъде назначена съдебна балистична експертиза, която следва да установи и точното оръжие.

Двамата извършители на грабежа на инкасо автомобила са български граждани от град Русе, които живеят на територията на София. В обитаваните от тях жилища е извършен обиск.

За това деяние са предвидени лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.