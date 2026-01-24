Спипаха 23-годишна бургазлийка с 4 вида дрога

23-годишна бургазлийка беше задържана в Слънчев бряг, след като полицията при извършена проверка на апартамента ѝ в курортния комплекс са намерили голямо количество наркотици.

Униформените са имали предварителен сигнал за жената. Те са открили торбичка с около 250 грама марихуана, торбичка с около 15 грама бяло кристалообразно вещество - метаамфетамин, около 5 грама кокаин и плик с 15 таблетки с формата на бухалчета, което се оказало екстази.

Криминалисти изясняват дали жената е пласирала наркотика в региона и кой е доставял количествата, пишат от NOVA.