Семейство откри непознат мъж... живеещ в мазето им

Мъж от Арканзас и съпругата му забелязали, че храна изчезва, а дребни предмети в дома им са преместени, преди миналата седмица да направят шокиращо откритие в мазето си.

Според Дъч Хогат, професор в Harding University в Сърси, Арканзас, чифт от работните му обувки изчезнали без следа, а след това столове били поставени на различни места из дома, който той споделя със съпругата си Шарън.

Хогат каза пред KTVB, че двамата също "забелязали, че част от храната им липсва".

Дъщерята на двойката, Шерис, разказа пред KARK, че родителите ѝ "забелязали, че една от поничките им е била изядена, докато са били извън къщата, както и че е била изядена ябълка".

Шарън, заедно с дъщеря си и съпруга на Шерис - Марк Грегъри, решила да разследва.

Не им отнело много време да разплетат мистерията, пише People.

Откритието под стълбите

Докато Шарън проверявала складовото пространство под стълбите към мазето, тя попаднала на мъж, който се криел в килера.

"Тя видя нечий крак или дънки. Видях, че е изплашена, така че те излязоха от стаята, а аз влязох. Държах бейзболната си бухалка", каза Грегъри пред изданието.

Грегъри разказа още пред KTVB, че извикал на мъжа да излезе, което той направил, след като Грегъри започнал да удря по рамката на вратата.

Мъжът, който по-късно е идентифициран като 41-годишния Престън Ландис, е арестуван на 29 април по обвинения за взлом в жилище и кражба на имущество, съобщава WPXI.

"В известен смисъл ми стана жал за него"

Според Грегъри Ландис се бил подслонил там, след като тежко време връхлетяло района.

"В известен смисъл ми стана жал за него. Знаех, че това, което е направил, е грешно, но той се бореше с разни неща", каза Грегъри пред KARK.

Хогат каза пред KTVB, че "не е ядосан на този човек".

"Жал ми е за него. Радвам се, че разбрахме, че в къщата живее някой, защото това можеше да продължи много по-дълго, отколкото продължи", добави той.

Според Шерис Ландис се извинил, преди да напусне дома на родителите ѝ.

"Той каза: "Кажете на вашите, че наистина съжалявам и че изглеждат като много добри хора", казал Шерис.